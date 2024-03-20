Mahkeme Gezi’nin İBB’den alınmasını hukuksuz buldu

Mahkeme, Gezi Parkı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınmasını yasaya aykırı buldu.
Mayıs 2013’ün sonunda Türkiye çapında eylemlerin başlatılmasını tetikleyen Gezi Parkı, 12 Mart 2021’de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredilmişti.
İBB’nin açtığı tapu iptal davası sonuçlandı. ANKA’nın haberine göre İstanbul 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, söz konusu devir işlemini yasaya aykırı buldu.
Kararda dava konusu taşınmazların vakıf yoluyla meydana gelmediğine dikkat çekildi.
İstinaf ve Yargıtay aşamaları da İBB lehine sonuçlanırsa Gezi Parkı yeniden İBB mülkiyetine geçecek.