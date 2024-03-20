Mahkeme Gezi’nin İBB’den alınmasını hukuksuz buldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt kredilerine ilişkin sınırları değiştirdi. Karara göre, nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıtlarda kullandırılan krediler 48 ay, nihai fatura değeri 4 milyon liranın üzerinde olup 5 milyon lirayı geçmeyen taşıtlarda kullandırılan krediler de 12 ay olarak belirlendi.