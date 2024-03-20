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Yaramazlara biraz batar!

Dani Alves’e şartlı tahliye

İspanya’da tecavüz suçundan hüküm giyen Brezilya Milli Takımı’nın ve Barcelona’nın eski yıldız futbolcularından Dani Alves hakkında şartlı tahliye kararı çıktı.

Fotoğraf: AA

Geçen ay 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Alves, Ocak 2023’ten bu yana tutukluydu.


BBC Türkçe’nin haberine göre Alves 1 milyon avro kefaletle salıverilecek.

Alves’in şartlı tahliye koşulları arasında, ülkeyi terk etmemesi için hem Brezilya hem de İspanyol pasaportlarının teslim etmesi de yer aldı.

Alves ayrıca her hafta mahkemenin huzuruna çıkmak zorunda. Ayrıca, mağdura yaklaşmasını engelleyen bir uzaklaştırma kararı bulunuyor.

Tecavüz mağdurunun avukatı, şartlı tahliye kararını skandal olarak değerlendirdi.

Ne olmuştu?

40 yaşındaki eski futbolcunun mahkum olduğu tecavüz olayı, 2020’nin yılbaşı gecesi Barcelona’da bir gece kulübünde yaşanmıştı.

Alves, söz konusu kadını gece kulübünün VIP bölümündeki bir tuvalete götürmekle suçlanmış ve savunmasında kendisini suçlayan kadın için “İsteseydi gidebilirdi” demişti.

Mahkemeyse kadının cinsel ilişkiye rıza göstermediğine hükmetmişti.

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