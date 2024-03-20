Erkan Baş: Temiz siyaset anlayışımıza uygun düşmedi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gökhan Zan olayıyla ilgili “Böyle iddiaların ortaya çıkmış olması bize, şeffaflık ve temiz siyaset anlayışımıza uygun düşmedi” dedi.

Erkan Baş ve Gökhan Zan.

Depremdeki sorumluluğuna rağmen CHP’nin Savaş’ı yeniden aday göstermesi eleştirilerin hedefi olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Savaş’ın anketlerde en çok oy alan kişi olduğunu öne sürmüş ve “Alternatif bulamadık” demişti. TİP halkın Lütfü Savaş’a tepkisinden sonra Hatay’da Gökhan Zan’ı aday göstermişti.

Üç gün önce de TİP, Zan’ın adaylığını geri çekti. Bunun gerekçesiyse Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları.

Bu ses kaydına göre adaylık sürecinde yanında bulanan Turgay Kocakaya isimli kişi, Zan olduğu öne sürülen kişiye AKP il binasından aradığını söyleyerek şöyle diyor: “Konuştum ben. Bir, çekilme asla olmayacak. İki, 3 milyon dolar veriyorlar. Rakamı 5’e çıkarabilirim.” Zan olduğu öne sürülen kişi de şöyle karşılık veriyor: “Bu spor yorumculuğu olur TRT’de. Hatayspor’un sportif direktörü, CEO’su gibi, başkanı gibi. Bu tarz işte... Tamam, tamam.”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gökhan Zan’la ilgili Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuştu.

Baş şunları dedi:

*(‘Neden Zan’ın suç duyurusunun sonucunu beklemediniz’ sorusu üzerine) Bizim açımızdan mesele şu: Bu adamla görüşme yapmış mı? Yapmış. Bu içerikte bir görüşme yapmasa bile adamla görüşmeler yapmış.

*İki deprem suçlusu arasında, kire bulaşmayan, temiz bir siyaseti halka seçenek olarak sunmaya çalıştık. Böyle iddiaların ortaya çıkmış olması bize, şeffaflık ve temiz siyaset anlayışımıza uygun düşmedi. Bunu kendisine söyledik. Böyle yerlerde partimizin adının geçmesi tahammül edilecek bir şey değil.

*(‘Kesin bir kanaate vardınız mı’ sorusu üzerine) Konuşmaları dinlemedim. Ama konuşmalar Gökhan’a sorulduğunda, arada şöyle bir laf ediyor: “Ben kazanamazsam kendi geleceğimi düşünmek zorundayım.” Bu bizim arkadaşlar için işin koptuğu nokta. Başkaları için normal olan birtakım ilişkiler bizim için normal olmayabilir.

(‘Bunu TV yorumculuğu için mi diyor’ sorusu üzerine) Olabilir, evet. Ben adaylığa girerken Lütfü Savaş ne der? AKP ne der? Adaylık Lütfü Savaş’a mı yarar? AKP’ye mi? Böyle hesaplar yapmam. Çizgimi güçlendirmeye çalışıyorum. Duruşu temsil etmeye çalışıyorum. Başkalarının hesaplarının parçası haline geldiğin andan itibaren, ister AKP ister Savaş olsun, kabul etmeyiz.