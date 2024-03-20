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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’nin risk primi son dört ayın zirvesinde

Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi (CDS) 341 puana yükseldi.

Fotoğraf: AA

CDS, yani kredi risk primi, ülkelerin ekonomik ve politik risk gelişmesine göre her gün değişiyor. Kredi dereceleme kuruluşlarının ülkelere verdiği notlarından daha dinamik bir gösterge haline gelen bu değer, ‘risk barometresi’ gibi piyasalar tarafından izleniyor.


Bloomberg HT’nin haberine göre Türkiye’nin 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) günlük olarak 19 baz puan artışla 341 baz puana geldi. Böylelikle risk primi 1 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Mayıs 2023 seçimi öncesinde 700 baz puanı test eden risk primi aralıkta 300 baz puanın altına kadar gerilemişti.

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Paranın halleri

Paranın baş rol oynadığı kimi dram, kimi vodvil olan hikayeler çoktur bu ülkede. Çoğu gizli kalmaz yazılara kitaplara konu olur ama değişen pek bir şey olmaz. Çünkü mesele kişiler değil, düzendir. İnsan egemenliğini paraya kaptırmıştır bir kere!