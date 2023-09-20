Akşam Postası / 20 Eylül 2023

Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şüpheli tutuklandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen A.E.S, tutuklandı.

Akşener partisinin İzmir adayını duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir büyükşehir belediye başkanı adaylarının Ümit Özlale olduğunu bildirdi.

İsveç’te yüksek mahkeme, PKK’ya para toplayan kişinin Türkiye’ye sınır dışı edilme kararını bozdu

İsveç’te yüksek mahkeme, PKK için para toplamaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan 40 yaşındaki kişinin hapis cezasını onarken, cezasını çektikten sonra Türkiye’ye sınır dışı edilmesi kararını da iptal etti.

BTK, internet ve TV abonelikleri için ‘teyit’ zorunluluğu getirdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeyle, yeni abonelik işlemlerinde talebin kişinin bilgisi dahilinde olduğu teyit edilmeden abonelik başlatılamayacak.

AB’nin Türkiye’ye 400 milyon avroluk afet yardımına Avrupa Parlamentosu’ndan onay

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) bütçe komitesi, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 400 milyon avroluk afet yardımında bulunmasına onay verdi.

Borsada dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı

Borsada bugün dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Filenin Sultanlarından ‘dörtte dört’: Arjantin’i de mağlup ettiler

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemelerinde B Grubu’ndaki dördüncü maçında Arjantin’i mağlup etti.

Türk oyun pazarı 1,4 milyar doları aştı

Gaming İstanbul Kurucu Ortağı Meriç Eryürek, Türk oyun endüstrisinin 1,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Ankara’daki özel halk otobüsçüleri, bazı ücretsiz biniş kartlı yolcuları taşımayı bırakabilir

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinde, otobüsçülere gelir desteğinin devamı için sunulan önergenin reddedilmesi halinde Ankara’da şehit-gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz biniş kartı sahiplerini taşımama kararı aldıklarını bildirdi.

Maçkolik hakkında soruşturma ve geçici tedbir

Rekabet Kurumu, Maçkolik İnternet Hizmetleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına ve geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.