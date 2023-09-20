Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,82 değer kaybederek günü 7.719,82 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 119,7 milyar lira düzeyinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,15 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,86’yla sigorta, yüzde 2,36’yla metal eşya, makina oldu.

AA’nın haberine göre analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla dalgalı bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Fed faiz kararı, politika metni ve kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Yarın yurt içinde Merkez Bankası’nın (MB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışındaysa Britanya Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini dile getiren analistler, BoE’nin politika faizini 25 baz puan artırmasının öngörüldüğünü söyledi.

Bu arada, MB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30’a çekileceğini tahmin ediyor.

Geçen ayki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50’den yüzde 25’e yükseltilmişti.