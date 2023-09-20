Borsadaki şirketten 10 milyon TL’lik temettü kararı

Gür-Sel Turizm, Taşımacılık ve Servis Ticaret AŞ, temettü (kar payı) dağıtımıyla ilgili detayları açıkladı.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yapan şirket, dağıtımın 26-27 Ekim tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Ödemelerin peşin yapılacağını belirten şirket şunları dile getirdi:

*Yönetim kurulu yapmış olduğu görüşmeler sonucunda 2022 yılı karından brüt 10 milyon TL net, 9 milyon TL nakit kar dağıtılmasına ilişkin teklifin ekte yer alan kar dağıtım tablosunda görüldüğü şekilde 2022 yılı Vergi Mevzuatına göre oluşan net dönem kârından toplam 4.432.908,52 TL’nin 1’inci Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına, ortaklara brüt 10 milyon TL, net 9 milyon TL nakit kar payı dağıtılmasına, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kar dağıtımının yıl içerisinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte peşin ödenecek şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Açıklamanın detaylarına KAP’tan ulaşılabilir.