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Yaramazlara biraz batar!

Bu ay temettü dağıtacak şirketler

18-29 Eylül tarihleri arasında borsada işlem gören 13 şirket, hissedarlarına temettü (kar payı) dağıtacak.

Fotoğraf: AA

Borsadaki birçok şirket, elde ettiği kârı hisse sahipleriyle paylaşıyor. Buna ‘temettü ödemesi’ deniyor.


halkaarz.net’in derlediği bilgilere göre, bu ay içinde hissedarlarına temettü dağıtacak şirketler şöyle:

  • Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii (AEFES): Pay başına net 0,9591 TL
  • Bera Holding (BERA): Pay başına net 0,45 TL
  • Yataş (YATAŞ): Pay başına net 1,2016 TL
  • Berkosan (BRKSN): Pay başına net 0,0519 TL
  • Duran Doğan (DURDO): Pay başına net 0,144 TL
  • Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PAGYO): Pay başına net 0,3516 TL
  • Arçelik (ARCLK): Pay başına net 2,3974 TL
  • Bosch Fren Sistemleri Sanayii ve Ticaret (BFREN): Pay başına net 21,8784 TL
  • Adel Kalemcilik (ADEL): Pay başına net 0,6858 TL
  • Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm ve Eğitim Hizmetleri (LKMHN): Pay başına net 0,2062 TL
  • Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri (MTRKS): Pay başına net 0,3358 TL
  • Özsu Balık Üretim (OZSUB): Pay başına net 0,0597 TL
  • Tüpraş (TUPRS): Pay başına net 6,7729 TL

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