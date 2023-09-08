Bu ay temettü dağıtacak şirketler

18-29 Eylül tarihleri arasında borsada işlem gören 13 şirket, hissedarlarına temettü (kar payı) dağıtacak.

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Borsadaki birçok şirket, elde ettiği kârı hisse sahipleriyle paylaşıyor. Buna ‘temettü ödemesi’ deniyor.

halkaarz.net’in derlediği bilgilere göre, bu ay içinde hissedarlarına temettü dağıtacak şirketler şöyle: