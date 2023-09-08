Bu ay temettü dağıtacak şirketler

18-29 Eylül tarihleri arasında borsada işlem gören 13 şirket, hissedarlarına temettü (kar payı) dağıtacak.
Borsadaki birçok şirket, elde ettiği kârı hisse sahipleriyle paylaşıyor. Buna ‘temettü ödemesi’ deniyor.
halkaarz.net’in derlediği bilgilere göre, bu ay içinde hissedarlarına temettü dağıtacak şirketler şöyle:
- Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii (AEFES): Pay başına net 0,9591 TL
- Bera Holding (BERA): Pay başına net 0,45 TL
- Yataş (YATAŞ): Pay başına net 1,2016 TL
- Berkosan (BRKSN): Pay başına net 0,0519 TL
- Duran Doğan (DURDO): Pay başına net 0,144 TL
- Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PAGYO): Pay başına net 0,3516 TL
- Arçelik (ARCLK): Pay başına net 2,3974 TL
- Bosch Fren Sistemleri Sanayii ve Ticaret (BFREN): Pay başına net 21,8784 TL
- Adel Kalemcilik (ADEL): Pay başına net 0,6858 TL
- Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm ve Eğitim Hizmetleri (LKMHN): Pay başına net 0,2062 TL
- Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri (MTRKS): Pay başına net 0,3358 TL
- Özsu Balık Üretim (OZSUB): Pay başına net 0,0597 TL
- Tüpraş (TUPRS): Pay başına net 6,7729 TL