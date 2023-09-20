Geriden gelen Galatasaray iki dakikada beraberliği yakaladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag’la 2-2 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasına iki grupta oynanan iki maçla devam edildi.
A Grubu’nda yer alan Galatasaray, sahasında ağırladığı Kopenhag karşısında 35’inci dakikada Mohamed Elyounoussi ve 58’inci dakikada Diogo Gonçalves’in golleriyle 2-0 geriye düştü.
Konuk ekip, Elias Jelert’in kırmızı kart görmesiyle 73’üncü dakikada 10 kişi kaldı. 86’ncı dakikada Sacha Boey ile farkı bire indiren sarı-kırmızılı takım, 88’inci dakikada Tete’yle beraberliği yakaladı. Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
C Grubu mücadelesindeyse Real Madrid, sahasında Union Berlin’i 90+4. dakikada İngiliz yıldızı Jude Bellingham’ın attığı golle 1-0 yendi.