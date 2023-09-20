Türk oyun pazarı 1,4 milyar doları aştı

Gaming İstanbul Kurucu Ortağı Meriç Eryürek, Türk oyun endüstrisinin 1,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

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Türk oyun sektöründeki oyun geliştiriciler, yatırımcılar ve oyunseverler bu yıl yedincisini düzenlenen Gaming İstanbul’da buluşuyor.

Bloomberg HT’den Hande Berktan’a konuşan Eryürek, Türk oyun sektörünün 1,4 milyar dolara ulaştığını dile getirdi: “36 milyon aktif oyuncuya sahip olduğumuzu söylüyoruz. Aktif, oyunlara veya oyun içi mağazalara para harcayan oyuncu sayımız yaklaşık 12 milyon oyuncu civarında. Profesyonel e-spor oyuncu sayımız 600’e ulaştı. Global pazar büyüklüğü yaklaşık 180 milyar dolar. Türk oyun pazarının büyüklüğü tahmini 1,4 milyar doları aştı. Yatırımlar tarafında sektörü ele alacak olursak 2022’de 424,7 milyon dolar yatırım aldık. İstanbul, geçen yıl Londra’nın ardından Avrupa’da oyun sektöründe en fazla anlaşmanın gerçekleştirildiği ikinci kent oldu. İstanbul, dünya genelindeki değerlendirmede beşinci sırada. Yukarı yönlü büyüme trendinin devam edeceğini düşünüyoruz.”