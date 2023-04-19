İstanbul oyun sektörünün beş merkezinden biri oldu

Türkiye’de oyun sektörüne yatırımlar, 2022’de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60 artarak 424,7 milyon dolara yükseldi.

İstanbul, Britanya’nın başkent Londra’nın ardından Avrupa’da en çok oyun anlaşması yapılan ikinci şehir oldu. Dünya çapında da beşinci sırada yer aldı.

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‘Gaming in Turkey’ tarafından yayımlanan ‘Türkiye Oyun Sektörü 2022 Raporu’na’ göre, 2021’de 52 oyun firmasına toplam 264,8 milyon dolar yatırım yapılan Türk oyun sektöründe, 2022’de yaklaşık yüzde 60 artışla 424,7 milyon dolar yatırım yapıldı. 2022’deki yatırımlar Türkiye’de kurulu 23 oyun firmasına yapıldı.

‘Gaming in Turkey Oyun’ ve ‘Espor Ajansı’ kurucusu Ozan Aydemir, küresel olarak oyun sektöründe 2021’de 176 milyar dolarlık bir toplam gelirin söz konusu olduğunu belirterek, 2022’de küresel ticaretteki sorunlar başta olmak üzere birçok gelişmenin oyun dünyasını da etkilediğini söyledi.

Ana etmen mobil oyunlar

Aydemir, oyun sektörüne yön veren ana etmenin ‘mobil’ olduğunu belirterek şunları dedi: “2022’de toplam global gelirlerin 92 milyar dolarından fazlası mobilden elde edildi. Bilgisayar oyunlarının toplam cirosu 40 milyar doların üstünde seyrederken, konsollardaysa 52 milyar dolarlık bir hacim söz konusu. Öte yandan, oyuncu sayısı 2,95 milyara ulaştı. Milyar dolar gelir elde edilen espor alanındaysa takipçi sayısı 549 milyon oldu.”

İstanbul ikinci şehir oldu

Aydemir ayrıca şunları dile getirdi:

*Türkiye’de 2022’de 23 oyun firmasına toplam 424,7 milyon dolarlık yatırım yapıldı. 2022’de İstanbul, Londra’nın ardından Avrupa’da en çok oyun anlaşması yapılan ikinci şehir oldu. Dünya çapında beşinci sırada yer aldı. Oyun sektörü yeniliklere açık bir sektör. Mobil oyunlar aynı hızla ilerlemeye devam edecek. Mobildeki rekabet arttıkça oyunların da kalitesi giderek artıyor. Mobil teknolojinin gelişmesi de buna çok yardımcı oluyor.

En çok tercih edilen oyunlar

*Türkiye 2022’de mobilde Subway Surfer, PUBG Mobile, Roblox, 101 Okey Plus, Words Of Wonders, Free Fire, Mobile Legends, Genshin Impact, Kafa Topu 2, Roblox, Brawl Stars ve benzeri oyunları tercih ederken bilgisayar ve konsollara baktığımızda; God Of War Ragnarok, Genshin Impact, PUBG, Lost Ark, Valorant, LoL, CS: GO, Minecraft, Roblox, Call Of Duty öne çıkan oyunlar arasında yer alıyor.

Türkiye’deki toplam oyuncu sayısı 44 milyon

*Geçen yıl 42 milyon olan Türkiye’deki toplam oyuncu sayısı 44 milyona ulaştı. Türkiye’deki oyuncuların yüzde 52’si erkek, yüzde 48’i kadın. 18-24 yaşın yüzde 27’si, 25-34 yaşın yüzde 38’i, 35-44 yaşın yüzde 30’u, 45-54 yaşın yüzde 4’ü, 55-64 yaşın yüzde 1’i oyun oynuyor.

*Türkiye’deki mobil oyuncuların en sevdiği oyun türü yüzde 54’le geçen yıl olduğu gibi puzzle-trivia-kelime oyunları olurken, kart oyunları yüzde 52’yle ikinci, aksiyon-macera oyunları yüzde 46’yla üçüncü sırada bulunuyor.

Türkiye’den çıkan ‘unicorn’ oyun şirketleri

Türkiye’den ‘unicorn’ olarak nitelendirilen yani 1 milyar dolar değerlemeyi geçen iki oyun şirketi çıkmıştı. Bunlar ‘Peak Games’ ve ‘Dream Games.’

ABD’li mobil oyun şirketi Zynga 2020’de Peak Games’i 1,8 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Peak Games’ten ayrılan bir ekibin kurduğu Dream Games de 2021’de bir milyar dolar değerleme ulaşmıştı.