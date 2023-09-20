Akşener partisinin İzmir adayını duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir büyükşehir belediye başkanı adaylarının Ümit Özlale olduğunu bildirdi.

Meral Akşener. (AA)

Daha önce partisinin 81 ilde aday çıkaracağını duyuran Akşener, İzmir adaylarını şimdiden açıkladı.

Akşener, Ümit Özlale’nin partisinin İzmir büyükşehir belediye başkanı adayı olduğunu duyurdu.

Akşener açıklamasında “Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akşener, “Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028’de de kendi başımıza gireceğiz” diyerek seçim ittifaklarını kapıyı kapatmıştı.