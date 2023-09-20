Borsada dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı

Borsada bugün dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

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Borsada BIST 100 endeksi şu an 7860 seviyesinde seyrediyor.

Investing’in aktardığına göreyse dört hisse bugün güne yeni tedbirlerle başladı.

Buna göre, KLNMA ve MIATK hisseleri 20 Eylül 2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 19 Ekim 2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek.

Ayrıca METUR ve UNLU paylarında bugün seans başından 19 Ekim 2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak. İlgili paylarda halihazırda uygulanan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri de brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.