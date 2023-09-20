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Yaramazlara biraz batar!

İsveç’te yüksek mahkeme, PKK’ya para toplayan kişinin Türkiye’ye sınır dışı edilme kararını bozdu

İsveç’te yüksek mahkeme, PKK için para toplamaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan 40 yaşındaki kişinin hapis cezasını onarken, cezasını çektikten sonra Türkiye’ye sınır dışı edilmesi kararını da iptal etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yüksek mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kişinin ‘teröre finans sağlamak’, ‘gasp teşebbüsü’ ve ‘silahlı saldırıdan’ suçlu bulunduğu ve bir alt mahkemenin verdiği cezanın onandığı belirtildi.


Açıklamada, bir alt mahkemenin suçlunun cezasını çektikten sonra Türkiye’ye sınır dışı edilme kararını da iptal ettiği kaydedildi.

Stockholm Bölge Mahkemesi, 6 Haziran’da bu kişinin söz konusu suçlardan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırmış ve şahsın cezasını çektikten sonra Türkiye’ye sınır dışı edileceği belirtilmişti.

Böylece, ülkede ilk kez, PKK adına para toplayan bir kişiye hapis cezası verilmiş oldu.

İsveç’te ilk: ‘PKK’ya finansman sağlamak’tan hapis cezası

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