Akşam Postası / 20 Ağustos 2022

Antep’te kazaya müdahale eden ambulans ve itfaiyeye yolcu otobüsü çarptı: 16 ölü

Gaziantep’teki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

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MB’den yeni ‘tedbirler’: Kredi faizlerini politika faizine yaklaştırmak istiyor

Merkez Bankası’nın (MB) ticari kredi faizlerini MB’nin faizlerine yaklaştırmak için uygulamaya aldığı makro ihtiyati tedbirler Resmi Gazete’de yayımlandı.

THY reklam harcamasını ikiye katladı: Altı ayda 748 milyon lira

Son dönemde pilotlarını tehlikeye rağmen yorgun uçmaya zorladıkları iddiasıyla gündeme gelen Türk Hava Yolları’nın (THY) bu yılın ilk altı ayında reklam için 748 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

İki milyonu aşkın esnaftan, birikmiş borçlar için düşük faizli kredi isteği

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ‘sıfır faizli ve uzun vadeli’ yeni bir yapılandırma istediğini bildirdi.

Özdağ’a göre vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı 200 bin değil 1 milyon 476 bin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, resmi belgelere dayandırdığını belirterek vatandaşlık verilen Suriyeli sayısının 200 bin değil 1 milyon 476 bin 368 olduğunu söyledi.

Vize reddindeki artış seyahat acentelerini de bezdirdi: Turlar iptal edilmeye başladı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Schengen vize başvurularındaki ret artışının kendileri açısından büyük bir soruna dönüştüğünü söyledi.

Duy da inanma: Zeytinli Festivali, tuvalet ve güvenlik gibi sebeplerden iptal edilmiş

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Zeytinli Rock Festivali’nin iptal edilmesini organizasyon şirketine bağladı. Şıldak’a göre festival yaşam tarzına müdahaleden değil şirketin tuvalet ve güvenlik gibi şartları yerine getirmemesinden dolayı iptal edildi.

‘Çipetpet’ repliğiyle tanınan Arnavut Şevket hayatını kaybetti

Sosyal medyada ‘Çipetpet’, ‘Cibili cibili şak şak şak’ ifadeleriyle hafızalara yer edinilen Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal, 95 yaşında hayatını kaybetti.

HBO Max Susam Sokağı’nın 200 bölümünü yayından kaldırıyor: Artık izlenmiyor

Çocuklar için bir yapım olmasına rağmen yetişkinlerin de ilgiyle izlediği Susam Sokağı eski popülaritesini kaybetmiş görünüyor.

Araştırma: Sık kabus görmek Parkinson habercisi olabilir

Birmingham Üniversitesi’ndeki bir araştırma, yetişkinlikte sık kabus görenlere Parkinson teşhisi konma olasılığının görmeyenlere oranla iki kat daha fazla olduğunu gösterdi.

Rusya’dan çekilmişti: Starbucks şubeleri ‘Stars Coffee’ olarak yeniden açıldı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’dan çekilen kahve zinciri Starbucks, rapçi Timati ile işletmeci Anton Pinsky tarafından ‘Stars Coffee’ ismiyle yeniden açıldı. Yeni sahibi Pinsky iki logo arasında ‘yuvarlak olması dışında’ bir benzerlik olmadığını söyledi.