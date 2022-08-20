İBB’nin üniversite yurtları için başvurular başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversite öğrencilerine hizmet veren yurtlarına başvurular 22 Ağustos’ta başlıyor.

Fotoğraf: İBB

AA’nın İBB’den açıklamasından aktardığına göre Avcılar’da iki, Beyoğlu Örnektepe’de bir yurt ile üniversite öğrencilerine hizmet veren İBB, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan, Ümraniye ve Maltepe ilçelerine de yurt kazandıracak.

Yatak kapasiteleri 2 bin 800’e çıkarılıyor

Geçen yıl 622 öğrencinin barınmasına olanak sağlayan İBB, Yeni yurtlarla yatak kapasitesini 2 bin 800’e çıkaracak.

Sadece şehir dışından gelen öğrenciler kalabilecek

Sadece şehir dışından gelen öğrencilerin kalabileceği yurtlara başvurular belediyenin web sitesindeki bağlantıdan yapılacak.

Öğrenciler, kriterler ve başvuruyla ilgili soruların yanıtlarına web sitesinden ulaşabilecek. Her başvuru şartı belli bir puana sahipken, şehit ve gazi yakını olma kriteri önem taşıyacak.

Başvuru için öğrencilere 22 Ağustos’tan itibaren yedi gün süre tanınacak. İnternet sitesinde başvuru ekranı 28 Ağustos gece 23.59’a kadar açık olacak. Değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler başvurularının sonuçlarına 12 Eylül’den itibaren, yine başvuru yaptıkları siteden ulaşılabilecekler.

15-21 Eylül tarihleri arasında, asil listede yer alan öğrenciler, 23-29 Eylül arasında ise yedek listedeki öğrenciler 09.00-19.00 saatleri arasında İBB yurtlarına kayıt yaptırabilecek.

Belirtilen tarihlerin dışında gelen ya da internet sitesinde belirtilen kayıt evraklarını eksik teslim edenlerin başvuruları alınmayacak.

Ücreti 950 lira

Yurtların bu yıl ücreti kahvaltı ve akşam yemeği dahil 950 lira olacak. Üniversitelere yakın ve merkezi noktalarda konumlandırılan yurtlarda, kütüphane, çalışma ve dinlenme odaları, bilgisayar ile etüt odaları, çamaşır odaları, yemekhane, revir ve mescit gibi birçok ortak kullanım alanı bulunuyor.