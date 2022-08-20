İki milyonu aşkın esnaftan, birikmiş borçlar için düşük faizli kredi isteği

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ‘sıfır faizli ve uzun vadeli’ yeni bir yapılandırma istediğini bildirdi.

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Palandöken, yazılı açıklamasında, salgın sonrası esnaf ve sanatkarların birikmiş kredi, SGK ve vergi borcunu ödeyebilmesi için en büyük isteğinin yeni bir borç yapılandırması olduğunu belirtti.

İki milyonu aşkın esnafın, birikmiş borçlarını ödeyebilmesi için sıfır faizli ve uzun vadeli yeni bir yapılandırmanın şart olduğunu söyleyen Palandöken, yapılandırmayla esnafa sicil düzenlenmesi de sağlanarak ‘nefes kredisi’ verilmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken, dünyada baş gösteren enerji krizinin Türkiye’ye de yansıyarak başta akaryakıt olmak üzere iş yeri kiraları, elektrik ve doğalgaz gibi girdi maliyetlerini artırdığını vurguladı.

Palandöken, “Sadece kamu bankaları değil, özel bankalar da ekonominin bel kemiği olan esnaf ve sanatkarlar için düşük faizli kredi imkanı sunmalı” dedi.