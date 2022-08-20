Özdağ’a göre vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı 200 bin değil 1 milyon 476 bin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, resmi belgelere dayandırdığını belirterek vatandaşlık verilen Suriyeli sayısının 200 bin değil 1 milyon 476 bin 368 olduğunu söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki gün katıldığı bir televizyon programında 211 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini ve bunlardan 120 bin kişinin oy kullanacağını söylemişti.

Özdağ, bu sayının doğru olmadığını belirterek, temmuz itibariyle Türkiye’de 1 milyon 476 bin 368 Suriyeliye vatandaşlık verildiğini iddia etti.

Özdağ ayrıca Türkiye’de ‘sığınmacı’ ve ‘kaçak’ olarak toplamda 13 milyon kişinin bulunduğunu savundu. Bu verilerin devletin resmi belgelerinde yer aldığını öne süren Özdağ, bunu çeşitli kaynaklardan teyit ettiği için ‘yanlış olma ihtimalinin sıfır olduğunu’ söyledi.