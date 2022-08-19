Soylu: Alevilere pozitif ayrımcılık yapıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de 3 milyon 650 bin Suriyeli sığınmacı olduğunu belirterek “Sığınmacılar elbette ülkelerine dönecek” dedi. Soylu, Alevilere ‘pozitif ayrımcılık’ yapıldığını söyledi.

Aleviler için kutsal Muharrem ayının birinci günü Ankara’da bazı cemevi ve derneklere yönelik saldırının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sürpriz bir kararla Muharrem orucunun son günü olan Aşure gününde Mamak’taki Hüseyin Gazi Türbesi ve cemevine gitmişti. Erdoğan daha sonra Hacı Bektaş Veli Dergahı ve Müzesi’ni de ziyaret etmişti.

Konuyla ilgili NTV yayınında ”Türkiye Sünni-Alevi çatışmasıyla zayıflatılmaya çalışılıyor” yorumunu yapan Soylu, şunları söyledi: ”Bizim Kürt olan valimiz var, Kürt olan emniyet müdürümüz var. Alevi kaymakamımız var. Babası dede olan emniyet müdürümüz var. Ermeni kaymakamımız var. Caferi valimiz var. Özbek Türkü valimiz var. Hatta son zamanlara kadar Alevi valimiz vardı. Biz pozitif ayrımcılık da yapıyoruz. Kendisini Alevi olarak tanıtan kaymakam adaylarını almak istiyoruz.”

Soylu, Türkiye’deki sığınmacı istatistiklerine dairse şu verileri açıkladı: ”Türkiye’de 3 milyon 650 bin Suriyeli kardeşimiz var. 3 milyon 322 bin mülteci var. 1 milyon 400 bin de ikametli var. 517 bin Suriyeli şu ana kadar gönüllü geri döndü.”

Soylu, yaptıkları araştırmalara göre, Suriyeli sığınmacıların yüzde 70’inin ülkelerine dönmek istediklerini belirttiklerini aktardı.

Soylu, 120 bin Suriyeli seçmen olarak oy kullanacağını da söyledi.