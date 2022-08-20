Araştırma: Sık kabus görmek Parkinson habercisi olabilir

Birmingham Üniversitesi’ndeki bir araştırma, yetişkinlikte sık kabus görenlere Parkinson teşhisi konma olasılığının görmeyenlere oranla iki kat daha fazla olduğunu gösterdi.

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Sonuçları eClinicalMedicine dergisinde yayımlanan araştırmanın baş yazarı ve üniversitenin İnsan Beyin Sağlığı Merkezi’nde çalışan Dr. Abidemi Otaiku, Parkinson hastalığını erken teşhis etmenin çok faydalı olduğunu söylüyor: “Ancak hastalıkla ilgili çok az risk göstergesi var ve bunların çoğu için pahalı hastane testleri gerekiyor, dolayısıyla yaygın olarak kullanılmıyor.”

12 yıl izlediler

Araştırma ekibi, Parkinson’un erken teşhisine yardımcı başka faktörler olup olmadığını anlamak için ileri yaşlardaki 3 bin 818 erkekten uyku kalitesiyle ilgili toplanan verileri inceledi.

Her hafta en az bir korkunç rüya gören katılımcılar, Parkinson hastalığı teşhisi konma olasılıklarının daha yüksek olup olmadığını görmek için takip edildi.

Takip süresi boyunca 91 Parkinson hastası tespit edildi. Bu sayı, sık sık kötü rüya görmeyip Parkinson teşhisi konanlara oranla iki kat daha fazla. Tanıların çoğu araştırmanın ilk beş yılında kondu.

Rüyalar beyni ele veriyor

Sciencetechdaily’de yayımlanan habere göre araştırmanın sonuçları şunu gösteriyor: Bir gün Parkinson teşhisi konacak yaşlı yetişkinler, Parkinson’un titreme, hareket yavaşlığı gibi karakteristik özelliklerini göstermeye başlamadan birkaç yıl önce muhtemelen kötü rüyalar ve kabuslar görmeye başlayabilir.

Çalışmanın, rüyalarımızın beyin yapısı ve işlevi hakkında başka sonuçları da ortaya koyabileceği düşünülüyor.