Rusya’dan çekilmişti: Starbucks şubeleri ‘Stars Coffee’ olarak yeniden açıldı 

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’dan çekilen kahve zinciri Starbucks, rapçi Timati ile işletmeci Anton Pinsky tarafından ‘Stars Coffee’ ismiyle yeniden açıldı. Yeni sahibi Pinsky iki logo arasında ‘yuvarlak olması dışında’ bir benzerlik olmadığını söyledi.

Fotoğraflar: Reuters

BBC’nin aktardığına göre ABD’li kahve zinciri Starbucks’ın yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösterdiği Rusya pazarından ayrılmasının ardından Rusya’daki tüm hisselerini sahne adı olarak Timati’yi kullanan Rusya Devlet Başkanı Putin yanlısı rap şarkıcısı Timur Ildarovich Yunusov’la restoran işletmecisi Anton Pinsky aldı.

Star Coffee’nin yeni sahipleri, rapçi Timati (solda) ve restoran işletmecisi Anton Pinsky

İlk dükkan Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezinde ‘Stars Coffee’ adıyla geçen gün açıldı. Açılışta şirketin yeni logosu da tanıtıldı.

Starbucks’ın ikonik deniz kızı figürünün yerini geleneksel Rus kokoshnik başlığını takan bir kadın figürünün yer aldığı logo Starbucks’a benzetildi.

Yeni sahibi: Logolar birbirine benzemiyor

Pinsky iki logo arasında ikisinin de yuvarlak olması dışında bir benzerlik olmadığını savunurken, Starbucks’tan henüz benzerlikle ilgili açıklama gelmedi.

Pinsky, şubelerin aşamalı olarak açılacağını açıkladı.

McDonald’s da devretmişti

Rusya’da daha önce de bir başka zincir ülkedeki McDonald’s restoranlarını devralmıştı. Rus petrol zengini Alexander Govor’un sahibi olduğu zincire ‘Vkusno i Tochka – Lezzetli ve o kadar’ adı verilmişti.

Şirket hamburgerlerin yapısının ve kullandıkları malzemenin aynı kalacağını açıklamıştı.

Rusya’da ilk McDonald’s restoranı 1990’da açılmış ve ülkenin Batı yiyecekleri ve kültürünü kucaklamasının sembolü olmuştu.