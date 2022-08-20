MB’den yeni ‘tedbirler’: Kredi faizlerini politika faizine yaklaştırmak istiyor

Merkez Bankası’nın (MB) ticari kredi faizlerini MB’nin faizlerine yaklaştırmak için uygulamaya aldığı makro ihtiyati tedbirler Resmi Gazete’de yayımlandı.

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MB yüksek enflasyona rağmen hükümetin zoruyla geçen yıl eylülden beri politika faizini 600 baz puan indirerek yüzde 13’e çekti ama bu serbest piyasadaki faiz oranlarına yansımadı, bilakis bu oranlar katlanarak arttı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bazı bankaların ticari kredilerde yüzde 50 faiz istediğini söyleyerek bu soruna çare bulunmasını istemişti.

Bu kapsamda MB’nin duyurusunda 23 Nisan’da getirilen zorunlu karşılığa tabi krediler için yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık tesisinin, bankalar için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisiyle ikame edileceği bildirildi.

30 Aralık 2022 itibariyle 29 Temmuz 2022’ye göre yüzde 10 kredi büyüme oranını aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca tesis edilmesine karar verildiği kaydedilen açıklamada, hariç tutulan kredi türlerinin harcama mukabili kullandırılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Duyuruda ayrıca tebliğin yayımı tarihinden itibaren 2022 sonuna kadar kullandırılacak ticari nitelikteki kredilerde Merkez Bankası tarafından yayımlanan yıllık bileşik referans oranın 1,4 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullandırılacak kredi tutarının yüzde 20’si, 1,8 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullandırılacak kredi tutarının yüzde 90’ı nispetinde menkul kıymet tesis edilmesine karar verildiği belirtildi.