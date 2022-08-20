Antep’te kazaya müdahale eden ambulans ve itfaiyeye yolcu otobüsü çarptı: 16 ölü

Gaziantep’teki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat’e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında üç itfaiye, dört sağlık personeli ve İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver’in de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Gaziantep’teki trafik kazasında yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşların Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi’ni (SAKOM) arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.

SAKOM iletişim numarası: 0506 801 81 81.