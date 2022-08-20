THY reklam harcamasını ikiye katladı: Altı ayda 748 milyon lira

Son dönemde pilotlarını tehlikeye rağmen yorgun uçmaya zorladıkları iddiasıyla gündeme gelen Türk Hava Yolları’nın (THY) bu yılın ilk altı ayında reklam için 748 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

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BirGün’ün ulaştığı belgelere göre reklam harcamaları 2021’nin aynı dönemine oranla yüzde 186 arttı. THY’nin 2021’in tamamındaki reklam harcaması 696 milyon TL’ydi.

İdarenin reklam ve tanıtım harcamaları bazı yıllara göre şöyle kaydedildi:

•2015: 563 milyon TL

•2017: 910 milyon TL

•2019: 994 milyon TL

•2021: 696 milyon TL

•2022 (ocak-haziran): 748 milyon TL

Pilotları çok çalıştırmakla gündeme gelmişti

THY, son dönemde az pilota çok iş yaptırdığı ve pilotların yorgun argın çalıştığı için yolcuların hayatını tehlikeye attığı iddiasıyla gündemdeydi. İYİ Parti’den havacılık uzmanı Ali Kıdık, zorlu çalışma koşullarını gündeme getirmişti.

Kıdık’ın pilotlardan aktardığına göre 1000 pilotun yapabileceği iş 300 pilota yaptırılıyor.