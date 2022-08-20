Yönetmeliği takan yok: Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde ‘adrese teslim’ 408 ilan

MESUDE ERŞAN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 408 ‘adrese teslim’ kadro ilanı verdi. Profesör, doçent ve doktor adaylarda aranan koşullar, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ne uyulmadığını bir kez daha ortaya koydu.

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Üniversitelerin öğretim üyesi ilanlarındaki özel şartların sürekli ‘adrese teslim kadro’ tartışmalarına yol açması üzerine 12 Haziran 2018’de yeni yönetmelik yayımlanmıştı. Buna rağmen açılan kadro ilanlarındaki detaylarda kişiler işaret edilmeye devam edildi.

Bunun üzerine 9 Mart 2021’de yönetmeliğe “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının kısmi veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” fıkrası da eklenerek Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı farklı illerdeki toplam 54 fakülte, şehir, eğitim ve araştırma, sağlık uygulama araştırma ve branş hastaneleri için açılan yeni kadrolar, YÖK’ün söz konusu yönetmeliklerinin dikkate alınmadığını bir kez daha gösterdi.

ilan.gov.tr’de yayımlanan ilanda şunlar kaydedildi: “Evrak incelemesi ilgili komisyonca adayın on-line başvuruda sisteme yüklediği belgeler üzerinden yapılacak olup başvuruya esas ve istenilen nitelikte olmayan belgelerin tespit edilmesi halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.” Adayların 15 gün içinde online başvuru yapması istendi.

‘Adrese teslim’ örnekleri

Adaylardan istenen koşullara birkaç örnek:

“Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Ligament rekonstrüksiyonu yapılan hastalarda alt ekstremite egzersizlerinin kas gerginliği üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.”

“Covid-19 pandemisiyle kan grupları arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.”

“Akrep sokan çocuklarda miyokardit ve erken kardiyak belirteçler konusunda çalışması olmak.”

“Tip 2 diyabeti olan hastaların kolonoskopiye hazırlanmasında otonom nöropatinin etkisi konusunda çalışması olmak.”

“Obstrüktif uyku apnesi sendromunda oküler yüzey üzerine pozitif hava yolu basıncının uzun süreli etkileri konusunda çalışması olmak.”

“Tekrarlayan yetmezlik için ikiden fazla karaciğer grefti retransplantasyonu konusunda çalışması olmak.”

“Serebral anevrizma rüptüründe miyeloperoksidazın etkisi konusunda çalışması olmak.”

“Doğum sonrası kemik mineral yoğunluğu üzerine hyperemesis graviradumun etkisi konusunda çalışması olmak.”

“Elde kitlesi olanların analizi ve tedavi metodlarının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.”

“Retrograd intrarenal cerrahide litotripsi üzerine farklı lazer cihazlarının etkisi konusunda çalışması olmak.”

“İki yaş altındaki çocuklarda atopik dermatit tedavisinde hidrokortizon asetatın etkinliği konusunda çalışması olmak.”

“Miyokard enfarktüsü geçiren hastalarda sol ventrikül sistolik fonksiyonunun tahmin edilmesinde kopeptin düzeyinin kullanımı konusunda çalışması olmak.”

Kadro açan hastaneler

İlanda yer alan, kadro açılan hastanelerin listesi şöyle: