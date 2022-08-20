‘Çipetpet’ repliğiyle tanınan Arnavut Şevket hayatını kaybetti

Sosyal medyada ‘Çipetpet’, ‘Cibili cibili şak şak şak’ ifadeleriyle hafızalara yer edinilen Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal, 95 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul’un kuşçuları belgeselinden saka kuşlarını taklit ederken kendinden geçtiği halleriyle tanınan Şevket Kopal, bugün Karacaahmet Mezarlığı girişindeki Şakirin Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaca Ahmet Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
Kopal, ‘Çipetpet’ ile popüler olmasının ardından Turkcell’in reklamında oynamış ve ‘2014 Yılının Enleri Ödülleri’nde en iyi reklam filmi ödülünü almıştı.