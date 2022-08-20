HBO Max Susam Sokağı’nın 200 bölümünü yayından kaldırıyor: Artık izlenmiyor

Çocuklar için bir yapım olmasına rağmen yetişkinlerin de ilgiyle izlediği Susam Sokağı eski popülaritesini kaybetmiş görünüyor.

Susam Sokağı’nın yaratıcıları ve karakterileri, New York şehrinde şova ithaf edilen sokakta. 2019 Fotoğraf: Reuters

Cnbc.com’da yayınlanan haber, Warner Bros. Discovery’nin ‘streaming’ platformu HBO Max’in 20’den fazla orijinal yapımını yayından kaldırmaya karar verdiğini yazdı. Yapımların çoğu reality şov ve çocuk aile programı kategorisinde. Aralarında ‘efsane’ televizyon programı Susam Sokağı da var.

Nedeni basit, bir dönem ilgiyle izlenen programlar artık seyircide karşılığını bulamıyor.

Kararın bir başka nedeni de platformun bazı yapımları eleyerek harcamaları kısmak ve önümüzdeki yıl Discovery+’la birleşmeye yeni bir içerik stratejisiyle hazırlanmak istemesi.

1969’dan beri yayında

Yapımcı Joan Ganz Cooney, eğitim ve iletişim konularında çalışan psikolog Lloyd Morrisett ve daha önce Muppet Şov’u yapan kuklacı Jim Henson, ilk bölümü 1969’da yayınlanan Susam Sokağı’nı yaratarak televizyon tarihine geçtiler.

Amaçları, çocukların uzun süre ilgileri dağılmadan izleyecekleri bir program yapmak ve akademik yönden gelişmelerini yardımcı olurken insanı değerleri de aşılamaktı.

Program ilk olarak ABD’de kamu yayıncısı PBS’de yayınlandı. Başlangıçta para desteği alıyordu ama bir süre sonra popülaritesi arttı ve kendi kendini çevirmeye başladı. 2016’da HBO’da, 2020’de de HBO Max’ta yayınlanmaya devam etti.

Susam Sokağı dünya çapında gösterilen ilk çocuk eğitim programı oldu. Günümüzün yükselen değerlerinden ‘kapsayıcı duruş’u ilk sergileyen programlardan biriydi.