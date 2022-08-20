Vize reddindeki artış seyahat acentelerini de bezdirdi: Turlar iptal edilmeye başladı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Schengen vize başvurularındaki ret artışının kendileri açısından büyük bir soruna dönüştüğünü söyledi.

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Türkiye, vize sorununa ilişkin hazırladığı raporu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) sunmuştu. Vatandaşlar da iş dünyası da durumdan şikayetçi ama sorun devam ediyor.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, uzun süredir çözüme kavuşturulamayan bu sorunun hem vatandaşlar hem de yurt dışına seyahat düzenleyen acenteler için önemli ve yıkıcı bir soruna dönüştüğünü söyledi.

Covid pandemisi nedeniyle mağdur olan acentelerin bir de vize sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirten Bağlıkaya, şunları söyledi: “Seyahat acentelerimizin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyen bu sorun, turlarda iptallere kadar varan sonuçlar yaratmaktadır. Vize başvurularına yanıt sürelerinin 10 haftayı bulan sürelere ulaşması ve başvurulardaki kabul oranlarının büyük düşüş göstermesi önemli bir sorun teşkil etmektedir.”

Müşterilerle acenteler karşı karşıya geliyor

3 bin TL tutarındaki vize ücretlerinin başvurunun reddi durumunda iade edilmiyor oluşunun da sorunların artmasına neden olduğunu söyleyen Bağlıkaya, “Dolayısıyla kendi sorumluluklarında olmayan bu durum, seyahat acentelerimizin tüketici hakları noktasında müşterileriyle karşı karşıya gelmelerine yol açmakta, güven kaybı yaşamalarına neden olmaktadır” dedi.

Sorunun çözümü için yetkililerle görüştüklerini belirten Bağlıkaya, sorunun hemen çözülmesi gerektiğini vurguladı.