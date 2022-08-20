Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim’den itibaren tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdi.
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1 Ekim’den itibaren berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı
Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim'den itibaren tüm berber, kuaför ve güzellik … Devamı...
İki milyonu aşkın esnaftan, birikmiş borçlar için düşük faizli kredi isteği
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi … Devamı...
THY reklam harcamasını ikiye katladı: Altı ayda 748 milyon lira
Son dönemde pilotlarını tehlikeye rağmen yorgun uçmaya zorladıkları … Devamı...
MB’den yeni ‘tedbirler’: Kredi faizlerini politika faizine yaklaştırmak istiyor
Merkez Bankası'nın (MB) ticari kredi faizlerini MB'nin faizlerine … Devamı...
İmamoğlu: Adalar iskelesindeki işgali kaldıracağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün Moda … Devamı...
İçkili araç kullanırken 13 yaşındaki çocuğu öldüren kaymakama altı yıla kadar hapis istemi
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 15 Temmuz 2022’de devlete ait resmi aracı … Devamı...
Dans görüntüleri sızdırılan Finlandiya Başbakanı Marin, uyuşturucu testi yaptırdı
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin (36) bir partide eğlenirken çekilen … Devamı...
Gazprom, Kuzey Akım üzerinden doğalgaz akışını üç günlüğüne durduracak
Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından, tek kompresör … Devamı...
Erdoğan: Konut fiyatları için yeni hamleyi önümüzdeki ay paylaşacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konut fiyatlarındaki artışla ilgili … Devamı...
Türk futboluna ilk yabancı yatırım
Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Göztepe Spor Kulübü'nün yüzde … Devamı...