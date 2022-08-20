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Yaramazlara biraz batar!

1 Ekim’den itibaren berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı


Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim’den itibaren tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdi.

Fotoğraf: AA

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