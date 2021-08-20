Akşam Postası / 20 Ağustos 2021

Muhalefet yalan söylüyormuş: Erdoğan’a göre ‘Afganistanlı göçmen’ sayısı 300 bin
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de şu anda emniyet kayıtlarında ve kayıtdışı olarak toplamda 300 bin Afganistanlı göçmen bulunduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Bir dediğin diğer dediğini tutmuyor
Akdeniz’de yine sığınmacı trajedisi: Devrilen şişme bottaki 39 kişi hayatını kaybetti
Af Örgütü: Taliban, azınlık gruptan dokuz kişiyi işkenceyle öldürdü
Uluslararası Af Örgütü, Afganistan’da kontrolü ele geçiren radikal İslamcı Taliban militanlarını ülkenin kuzeyindeki Hazara isimli azınlık gruptan dokuz kişiyi işkence ederek öldürmekle suçladı.
Koca: Yeni bir kapanma gündemimizde yok
Türkiye’deki Delta varyantı yoğunluğunun yüzde 90’ı geçtiğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni bir kapanma gündemde yok” dedi.
İYİ Parti İstanbul il başkanına saldırı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV’de katıldığı program sonrası Bakırköy’de yumruklu saldırıya uğradı.
28 Şubat davası: Altı emekli asker daha tutuklandı
28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 14 hükümlüden altısı daha tutuklandı.
Akdeniz’de en çok Türkiye’nin ormanları yandı
Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, bu yılki orman yangınlarında Akdeniz ülkeleri içinde en fazla kayıp veren ülke Türkiye.
Köyceğiz’de yangın yeniden başladı
Karadeniz’de sel: Can kaybı 81’e yükseldi
Karadeniz’in batısında etkili olan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e yükseldi.
Kripto borsası Liquid hacklendi: Sıcak cüzdanlar tehlikede
Apple, ofise dönüşü 2022’ye erteledi
ABD’li teknoloji devi Apple, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ofislere dönüşü Ocak 2022’ye kadar erteliyor. Şirket, çalışanlara ofisten çalışmaya dönüşten bir ay önce haber verecek.