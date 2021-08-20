Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 20 Ağustos 2021

Muhalefet yalan söylüyormuş: Erdoğan’a göre ‘Afganistanlı göçmen’ sayısı 300 bin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de şu anda emniyet kayıtlarında ve kayıtdışı olarak toplamda 300 bin Afganistanlı göçmen bulunduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Bir dediğin diğer dediğini tutmuyor

Afgan akademisyen Türkiye’ye göçün nedenlerini ve ordudaki çöküşü anlattı

Akdeniz’de yine sığınmacı trajedisi: Devrilen şişme bottaki 39 kişi hayatını kaybetti

Af Örgütü: Taliban, azınlık gruptan dokuz kişiyi işkenceyle öldürdü

Uluslararası Af Örgütü, Afganistan’da kontrolü ele geçiren radikal İslamcı Taliban militanlarını ülkenin kuzeyindeki Hazara isimli azınlık gruptan dokuz kişiyi işkence ederek öldürmekle suçladı.


Koca: Yeni bir kapanma gündemimizde yok

Türkiye’deki Delta varyantı yoğunluğunun yüzde 90’ı geçtiğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni bir kapanma gündemde yok” dedi.

İYİ Parti İstanbul il başkanına saldırı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV’de katıldığı program sonrası Bakırköy’de yumruklu saldırıya uğradı.

28 Şubat davası: Altı emekli asker daha tutuklandı

28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 14 hükümlüden altısı daha tutuklandı.

Akdeniz’de en çok Türkiye’nin ormanları yandı

Fotoğraf: DHA

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, bu yılki orman yangınlarında Akdeniz ülkeleri içinde en fazla kayıp veren ülke Türkiye.

Köyceğiz’de yangın yeniden başladı

Karadeniz’de sel: Can kaybı 81’e yükseldi

Karadeniz’in batısında etkili olan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e yükseldi.

Grönland’ın zirvesine ilk kez yağmur yağdı

Kripto borsası Liquid hacklendi: Sıcak cüzdanlar tehlikede

Apple, ofise dönüşü 2022’ye erteledi

ABD’li teknoloji devi Apple, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ofislere dönüşü Ocak 2022’ye kadar erteliyor. Şirket, çalışanlara ofisten çalışmaya dönüşten bir ay önce haber verecek.

Tesla, insanların işlerini yapacak robot üretecek

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Afgan akademisyen Türkiye’ye göçün nedenlerini ve ordudaki çöküşü anlattı

Radikal İslamcı Taliban’ın Afganistan’da başkent Kabil’i de ele geçirmesiyle yeni bir göç dalgası beklenirken, halihazırda devam eden dalgada Türkiye’ye gelenler de oldu. Diken’e konuşan Afgan akademisyen ve gazeteci Lal Mohammad Lame göçmenlerin Türkiye’yi tercih etme nedenlerini aktardı. Lame, Taliban’ın bütün tahminleri boşa düşüren hızlı ilerleyişinin nedenlerini ve Afgan ordusundaki çöküşü de anlattı.

Muhalefetin adayı kim olacak?

Tek adam rejimi cumhuriyet tarihinin en ağır tahribatına neden oldu. Muhtemel bir seçime kadar da olmaya devam edecek. Devasa sorunlarımız var. Bu sorunların altından tek başına bir partinin ya da bir kişinin kalkması neredeyse imkansız hale geldi. Devlet vasfını kaybetmiş bir organizasyonu yeniden hukuk devletine dönüştürmek, kurumlara yeniden işlerlik kazandırmak için kişilerden çok toplumsal birlikteliğe ihtiyaç var.

Apple, ofise dönüşü 2022’ye erteledi

ABD’li teknoloji devi Apple, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ofislere dönüşü Ocak 2022’ye kadar erteliyor. Şirket, çalışanlara ofisten çalışmaya dönüşten bir ay önce haber verecek.