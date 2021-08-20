Kripto borsası Liquid hacklendi: Sıcak cüzdanlar tehlikede

Önde gelen Japon kripto para borsası Liquid, siber saldırıya uğradığını ve tahmini olarak 100 milyon dolar değerinde kripto paranın çalındığını duyurdu.

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Şirket Twitter’dan sıcak cüzdanların tehlikeye girdiğini ve varlık yatırım-çekme işlemlerinin askıya alındığını duyurdu. Liquid ayrıca çalınan varlıkların hareketlerinin izlendiğini ve geri alınması için diğer kripto borsaları ile çalışıldığını kaydetti.

Londra merkezli Elliptic’in analizine göre, Liquid’den 31 milyon dolar tutarında Ethereum, 5 milyon dolar tutarında Bitcoin ve 13 milyon dolar değerinde XRP çalındı.



2014 yılında kurulan Liquid, 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve işlem hacimlerine göre dünyanın en büyük 20 kripto para borsasından biri.

Geçen hafta, bir bilgisayar korsanının sistemindeki bir güvenlik açığından yararlanmasının ardından blockchain sitesi Poly Network’ten de 600 milyon dolar çalınmıştı.

Japonya’da ise daha önce 2014’de Tokyo merkezli borsa MtGox, neredeyse yarım milyar dolarlık Bitcoin kaybolduktan sonra çöktü. Coincheck ise 2018’de 530 milyon dolarlık bir soygunda hacklendi.