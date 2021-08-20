Diken

Yaramazlara biraz batar!

Köyceğiz’de yangın yeniden başladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yeniden orman yangını başladı. Nedeni bilinmeyen yangına sekiz helikopter ve iki uçakla havadan müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA

29 Temmuz’da ilçenin Yangı Mahallesi’nde makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle başka mahallelerdeki ormanlara da sıçramış ve 14 gün sonra kontrole alınabilmişti.


Köyceğiz’in Otmanlar Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 15:00 sularında bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi.

Yangına sekiz helikopter ve iki uçakla müdahale ediliyor.

Üniversite analizi: Manavgat’taki Türkiye’nin en büyük yangın felaketi

Muğla’nın ilçelerinde orman yangınları

SON HABERLER

Afgan akademisyen Türkiye’ye göçün nedenlerini ve ordudaki çöküşü anlattı

Radikal İslamcı Taliban’ın Afganistan’da başkent Kabil’i de ele geçirmesiyle yeni bir göç dalgası beklenirken, halihazırda devam eden dalgada Türkiye’ye gelenler de oldu. Diken’e konuşan Afgan akademisyen ve gazeteci Lal Mohammad Lame göçmenlerin Türkiye’yi tercih etme nedenlerini aktardı. Lame, Taliban’ın bütün tahminleri boşa düşüren hızlı ilerleyişinin nedenlerini ve Afgan ordusundaki çöküşü de anlattı.

Muhalefetin adayı kim olacak?

Tek adam rejimi cumhuriyet tarihinin en ağır tahribatına neden oldu. Muhtemel bir seçime kadar da olmaya devam edecek. Devasa sorunlarımız var. Bu sorunların altından tek başına bir partinin ya da bir kişinin kalkması neredeyse imkansız hale geldi. Devlet vasfını kaybetmiş bir organizasyonu yeniden hukuk devletine dönüştürmek, kurumlara yeniden işlerlik kazandırmak için kişilerden çok toplumsal birlikteliğe ihtiyaç var.

Apple, ofise dönüşü 2022’ye erteledi

ABD’li teknoloji devi Apple, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ofislere dönüşü Ocak 2022’ye kadar erteliyor. Şirket, çalışanlara ofisten çalışmaya dönüşten bir ay önce haber verecek.