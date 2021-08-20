Köyceğiz’de yangın yeniden başladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yeniden orman yangını başladı. Nedeni bilinmeyen yangına sekiz helikopter ve iki uçakla havadan müdahale ediliyor.
29 Temmuz’da ilçenin Yangı Mahallesi’nde makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle başka mahallelerdeki ormanlara da sıçramış ve 14 gün sonra kontrole alınabilmişti.
Köyceğiz’in Otmanlar Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 15:00 sularında bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi.
Yangına sekiz helikopter ve iki uçakla müdahale ediliyor.