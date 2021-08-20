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Yaramazlara biraz batar!

Tesla, insanların işlerini yapacak robot üretecek

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, insansı robot üretmeye hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Elon Musk, robotların isminin ‘Tesla Bot‘ olacağını söyledi. Musk, söz konusu robotların insanların yapmaktan hoşlanmadığı tehlikeli, tekrarlayan veya ‘sıkıcı’ işlerde kullanılacağını belirtti.

Fotoğraf: Tesla

Tesla’nın AI Day (yapay zeka günü) etkinliğinde açıklamalarda bulunan Musk, Tesla Bot’un bir anahtarla arabalara cıvata takabilmekten mağazalardan yiyecek almaya kadar farklı işleri halledebileceğini söyledi.


İstihdam sorunlarına değinen Musk robotun ekonomi açısından ‘önemli etkileri‘ olacağını savundu ve robotların ‘süper pahalı‘ olmamasının önemli olduğunu dile getirdi.

1,80 boyundaki ‘Tesla Bot’un prototipi önümüzdeki yıl hazır olacak.

Musk etkinlikte Tesla araçların sürücü asistanlarına yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Şirketin bu konuda geçirdiği soruşturmalar hakkında yorum yapmayan milyarder iş insanı, sürücü asistanın insanlardan daha yüksek güvenlikle bir otonom sürüş elde edeceğinden emin olduğunu kaydetti.

ABD güvenlik otoriteleri, bu haftanın başlarında Tesla otomobillerin park halindeki polis ve itfaiye araçlarına çarptığı kazalar nedeniyle Tesla’nın sürücü asistan sistemi hakkında bir soruşturma başlatmıştı.

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