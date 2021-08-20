Grönland’ın zirvesine ilk kez yağmur yağdı

Grönland’ın zirvesine kayıtlara göre ilk kez kar yerine yağmur yağdı. Havanın soğukluğu nedeniyle bölgeye kardan başka bir şey yağmıyordu.

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Danimarka’ya bağlı özerk bölge, Kuzey Kutbu’ndaki en büyük buz örtüsüyle kaplı. Ancak küresel ısınma nedeniyle buzulların kütleler halinde eridiği görülüyor.

Buzulların erimesi, özellikle Grönland’ın bulunduğu Arktika’daki ısınma dünyanın diğer bölgelerine kıyasla üç kat daha hızlı ilerlediği için bilim insanlarında endişe yaratıyor. Bölgedeki buzullarda 1990’dan sonra başlayan erime, 2000 yılından sonra hızlandı. Bilim insanları geçen yıllarda buzul kültesinde kaydedilen azalmanın, 2000 yılı öncesine kıyasla dört kat fazla olduğuna dikkat çekiyor.

Grönland zirvesinde sıcaklıklar, geçtiğimiz hafta sonu 10 yıldan kısa süre içinde üçüncü kez donma noktasının üzerine çıktı. Sıcaklıklar dokuz saat boyunca donma noktasının üstünde kaldı.

‘Normal değil‘

Bu durum, zirvelere tarihte ilk defa yağmur yağmasına neden oldu. Zirveye 7 milyar tonluk rekor bir yağış düştü.

Ayrıca pazar günü kaybedilen buz kütlesi miktarı, yılın bu zamanı için günlük ortalamanın yedi katı oldu.

Colorado Üniversitesi Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi’nden Ted Scambos, ”Olanlar normal değil. Bu eşi görülmemiş bir durum’‘ dedi.