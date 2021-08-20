Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Bir dediğin diğer dediğini tutmuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sığınmacı politikalarında tutarsızlık olduğunu vurgulayıp, ” Bir dediğin diğer dediğini tutmuyor. Ne söylediğinin farkında değilsin” dedi.

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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımda Erdoğan’ın cuma namazı sonrasındaki açıklamalarını eleştirerek “Namazdan çıkıyorsun, avluda küfür kıyamet… Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Milletin aklıyla, değerleriyle, alay eden sensin Erdoğan” dedi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sığınmacı sorunuyla ilgili izlediği politikalarda ‘tutarsızlık olduğunu’ da vurgulayarak şöyle devam etti:

“Bir televizyon programında ‘Sığınmacı alacağız, bu bir cibilliyet meselesi’ diyorsun; yarım saat sonra uyanıp ‘Sınırlara duvar örüyoruz’ diyorsun. Bir dediğin diğer dediğini tutmuyor. Ne söylediğinin farkında değilsin.

Erdoğan yineliyorum: Gel milletimize dönelim, onlar söylesinler; bu ülkeye akın akın sığınmacı geliyor mu, gelmiyor mu? Etraflarına bakarak mahallelerinden söylesinler, belli ki sen saraylardan göremiyorsun. Özetle Erdoğan, sen bir beka sorunusun. Ülkenin demografik yapısını alenen tehlikeye attın. Seçimden de kaçtığın için, halkımız sana gerçek fikrini ‘şimdilik’ iletemiyor. Ama gün gelecek göreceksin, sen de gerçekle yüzleşeceksin.”

Erdoğan ne söyledi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı Afganistan’dan Türkiye’ye 1,5 milyon düzensiz göç iddiası için şunları söyledi: “Ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye’de şu anda emniyete göre kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur.”

Erdoğan ayrıca konuşmasının bir bölümünde doğrudan Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak şöyle konuştu: “Bay Kemal sıfatıyla yalancı Kemal’dir. Akşam bir başka, sabah bir başka. Ben hiçbir zaman onun dürüstlüğünü zaten yaşamadım. Yani her olayda, her hadisede yalanlarıyla temayüz etmiş olan bir zattır… Bunların meşrebi de mizacı da yalan. Yalan üstlerine bunların bir akışı var, bir gidişi var.