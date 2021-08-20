Akdeniz’de yine sığınmacı trajedisi: Devrilen şişme bottaki 39 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları’na gitmeye çalışan 40 sığınmacının bulunduğu bot Atlantik Okyanusu’nda battı. 39 kişinin hayatını kaybettiği trajedide bir kişi kurtuldu.

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Kanarya Adaları’nda bu hafta içinde bir sığınmacı trajedisi daha yaşanmıştı. Üçü çocuk olmak üzere 54 kişiyi taşıyan tekne seyir halindeyken arızalanmıştı. Arıza sonucu denizde iki hafta susuz ve gıdasız kalan 47 sığınmacı hayatını kaybetmişti.

Bu kez Kanarya Adaları’nın 220 kilometre kadar açığında sığınmacıları taşıyan bir bot yarı batmış ve devrilmiş halde bulundu.

30 yaşlarındaki bir kadın sığınmacı hayatta kalmayı başarmıştı. Yetkililere konuşan kadın botta 40 kişi olduğunu söyledi. Sıvı kaybı yaşayan ve bazı sağlık sorunları bulunan kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı.

8 binin üzerinde sığınmacı geldi

Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları’na doğru göçte ciddi artış var. İspanyol yetkililerin açıkladığı verilere göre bu yıl 15 Ağustos’a kadar 218 botla 8 binin üzerinde sığınmacı geldi. Göçmenler çoğunlukla Fas’ın Tarfaya bölgesinden ya da Batı Sahra’dan geliyor.

Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmek artık zor

Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçişler zorlaştığı için sığınmacılar bu rotayı daha çok tercih etmeye başladı. Ancak insan hakları grubu Walking Borders, burayı dünyanın en tehlikeli göç yolu olarak nitelendiriyor.

BM göçmenlik yetkilileri, bu yıl İspanya’nın Kanarya Adaları’na ulaşmaya çalışırken 350’den fazla kişinin öldüğünü tahmin ediyor, ancak Walking Borders bunun 2 binden fazla olabileceğine inanıyor.