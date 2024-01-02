Akşam Postası / 2 Ocak 2024

Hablemitoğlu suikastının firari sanığı yakalandı

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 2002’de suikastle öldürülmesine ilişkin davada aranan eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır yakalandı.

İsrail’den Hamas’ın iki numaralı ismine Lübnan’da suikast

İsrail’in Beyrut’taki Hamas ofisine düzenlediği saldırıda en az üç kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

TFF: Atatürk sürecin hiçbir aşamasında tartışmaya açık olmamıştır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riyad’da oynanmayan Süper Kupa finaline ilişkin paylaştığı açıklamada, ‘milli değerlerin’ tartışmaya açılmadığını kaydetti.

Erdoğan Suudilerle ‘ticari ortaklığı’ hatırlattı: Hedef alınması tesadüf değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Süper Kupa finali kriziyle ilgili yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’la ‘ticari ortaklığı’ hatırlatarak “Kardeş ülkelerin hedef alınması asla tesadüf değildir” dedi.

‘Şahinler’ suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli üç ilde düzenlenen ‘Kafes-27’ operasyonu kapsamında ‘Şahinler’ olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Yerel seçim süreci resmen başladı: 36 siyasi parti katılacak

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimleri için süreç başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçime 36 siyasi partinin katılacağını duyurdu.

Rapor: Türkiye’de her yıl 19 milyon ton gıda çöpe gidiyor

Dünya genelinde gıda krizinin derinleştiği bugünlerde Türkiye’nin yılda 19 milyon ton gıdayı çöpe attığı ortaya çıktı.

Malatya’da yolcu otobüsü devrildi: Dört ölü, 36 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu dört kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

2023’te en az 315 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2023’te en az 315 kadın öldürüldü, 248 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu.

İki ayda 912 bin yatırımcı borsadan çıktı

Son iki ayda 912 bin yatırımcı borsadan çıktı.

İstanbul merkezli sekiz ilde ‘Mossad operasyonu’: 33 gözaltı

İstanbul merkezli sekiz ilde İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına ‘casusluk’ yaptığı öne sürülen 33 şüpheli gözaltına alındı.

Tokyo’da yolcu uçağı pistte yandı, tüm yolcular 90 saniyede tahliye edildi

Japonya’nın başkenti Tokyo’da Japan Airlines’a ait bir uçak, deprem bölgesine yardım taşıyan uçakla çarpıştı. Alevler içinde kalan uçaktaki tüm yolcular ve mürettebat 90 saniyede tahliye edildi.

Karadeniz de listede: 2024’ün en iyi seyahat rotaları

CNN Travel, 2024 yılının en iyi seyahat rotalarını açıkladı. Keşfedilmeyi bekleyen ve şehirlerin gölgesinde kalmış yerlerin ön plana çıktığı listede Türkiye’den de bir yer bulunuyor.