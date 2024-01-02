Mahkeme, Boğaziçili öğrencilerin girişini yasaklayan 'kayyım'a 'Dur' dedi

MEHMET BARAN KILIÇ

Mahkeme, Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin öğrencilerin kartlarını iptal edip okula girişini yasaklamasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi Emek Gençliği/Twitter

Okul yönetiminin ‘fakülteleri bölme ve kapama’ planının 19 Aralık’ta ayyuka çıkmasından sonra Boğaziçililerden çok sert tepki gelmiş ve devam eden günlerde okulda protesto gösterileri düzenlenmişti. Bu protestolarda okulun güvenlik görevlileri, öğrencileri gün boyu video kaydına almıştı.

20 Aralık’taki senato toplantısında da fen ve edebiyatın bölünmesine, yönetim bilimleri fakültesinin kapatılıp İİBF’ye bağlanmasına karar verilmişti. Bu karardan sonra da protestolar devam etmişti. Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu da, 25 Aralık’tan itibaren ‘demokratik üniversite’ nöbetine başlayacaklarını duyurmuştu.

25-28 Aralık tarihleri arasındaysa en az 16 öğrencinin kartları gerekçesiz bir şekilde pasif hale getirilmiş ve okula girişi engellenmişti. Girişi engellenen öğrenciler arasında yurtta kalanlar da var.

Öğrenciler bunun üzerine iptal davası açmış, yürütmeyi durdurma talep etmişti.

Okul yönetimi, öğrencilerin kartlarını iptal ettikten bir süre sonra öğrencilere bir ay okuldan uzaklaştırıldığını e-posta yoluyla bildirdi ancak öğrencilerin savunması alınmadı, herhangi bir soruşturma da açılmadı.

Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Mahkeme, iki öğrencinin talebi üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Karar metninde şu ifadeler kullanıldı: “Dava konusu işlemin, eğitim hakkına ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara karar cevabı alınıp veya savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara karara cevap verebilmesi için davalı idareye 30 gün süre verilmesine oy briliğiyle karar verildi.”

Diken’in edindiği bilgiye göre okula girişi yasaklanan öğrencilerin kartı şu an aktif durumda yani öğrenciler, yürütmeyi durdurma kararı alamasa bile şu an okula girebiliyor.

Güncelleme (3 Ocak 2023): Okul yönetimi öğrencilere, uzaklaştırma kararının kaldırıldığına yönelik bildirim yaptı. Bildirimde mahkeme kararından bahsedilmezken öğrenciler tehdit edildi. Yönetim, “Eylemlerin devam etmesi durumunda yeniden tedbir kararı uygulanacaktır” dedi.