Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine giriş yasağı sürüyor

Hafta başından beri Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine uygulanan okula giriş yasağı sürüyor. Şu an en az 14 öğrencinin girişi yasak.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu

Okul yönetimi iktisadi idari bilimler fakültesinin (İİBF) kapatılmasını ve fen ve edebiyat fakültesinin ‘fen fakültesi’ ve ‘beşeri ve sosyal bilimler fakültesi’ olarak ikiye bölünmesini değerlendiriyordu. Plana göre İİBF bünyesindeki işletme bölümü yönetim bilimleri fakültesine, ekonomiyle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümleriyse ‘beşeri ve sosyal bilimler fakültesi’ne bağlanacaktı.

Akademisyenlerin genelinin de neredeyse son ana kadar plandan haberi yoktu. Diken’in edindiği bilgiye göre akademisyenler, senato toplantısından iki gün önce (18 Aralık’ta) bu konunun söz konusu toplantıda ele alınacağını öğrendi.

Planın 19 Aralık’ta ayyuka çıkmasından sonra Boğaziçililerden çok sert tepki gelmiş ve devam eden günlerde okulda protesto gösterileri düzenlenmişti. Bu protestolarda okulun güvenlik görevlileri, öğrencileri gün boyu video kaydına aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu da, 25 Aralık’tan itibaren ‘demokratik üniversite’ nöbetine başlayacaklarını duyurmuştu.

25 Aralık’ta en az 10 öğrencinin gerekçesiz bir şekilde öğrenci kartları iptal edilmiş ve okula girmesi engellenmişti. Girişi engellenen öğrenciler arasında yurtta kalanlar da var.

Bu öğrenciler 26 Aralık’ta suç duyurusunda bulunmuştu.

26 Aralık’ın ilerleyen vakitlerinde öğrencilerin bir ay okuldan uzaklaştırıldığı okul yönetimi tarafından tebliğ edildi ancak öğrencilerin savunması alınmadı, herhangi bir soruşturma da açılmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu’nun aktardığına göre dört öğrencinin daha okula girişi yasaklandı.

En az 4 arkadaşımızın daha okula giremediğini öğrendik. Yine bu karar herhangi bir gerekçe gösterilmeden ve soruşturma başlatılmadan alındı. Kayyum yönetimin hukuksuz kararlarına karşı mücadelemizi büyütmek için tüm Boğaziçi bileşenlerini Güney Kampüs'e bekliyoruz! — Boğaziçi Üniversitesi ÖTK (@boun_otk) December 28, 2023

Böylelikle girişi yasaklanan öğrenci sayısı şu an en az 14.