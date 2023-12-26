Okula girişi engellenen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden suç duyurusu

Boğaziçi Üniversitesi’ne girişi engellenen öğrenciler, barınma ve eğitim haklarının engellenmesi nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: Boğaziçi TV

Okul yönetimi iktisadi idari bilimler fakültesinin (İİBF) kapatılmasını ve fen ve edebiyat fakültesinin ‘fen fakültesi’ ve ‘beşeri ve sosyal bilimler fakültesi’ olarak ikiye bölünmesini değerlendiriyordu. Plana göre İİBF bünyesindeki işletme bölümü yönetim bilimleri fakültesine, ekonomiyle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümleriyse ‘beşeri ve sosyal bilimler fakültesi’ne bağlanacaktı.

Akademisyenlerin genelinin de neredeyse son ana kadar plandan haberi yoktu. Diken’in edindiği bilgiye göre akademisyenler, senato toplantısından iki gün önce (18 Aralık’ta) bu konunun söz konusu toplantıda ele alınacağını öğrendi. Okul yönetimi sadece, Ağustos 2023’te fen ve edebiyat fakültesi bölümlerinden fakültenin bölünmesiyle ilgili görüş istedi. Bölümlerin tamamı olumsuz görüş bildirdi. Buna rağmen dönemin kayyım dekanı İsmail Boz, bu konuyu fakülte kurulu toplantısında gündeme almadı.

Planın 19 Aralık’ta ayyuka çıkmasından sonra Boğaziçililerden çok sert tepki gelmiş ve devam eden günlerde okulda protesto gösterileri düzenlenmişti.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu da, 25 Aralık’tan itibaren ‘demokratik üniversite’ nöbetine başlayacaklarını duyurmuştu.

Dün, en az 10 öğrencinin gerekçesiz bir şekilde öğrenci kartları iptal edilmiş ve okula girmesi engellenmişti. Girişi engellenen öğrenciler arasında yurtta kalanlar da var.

Öğrencilerse bugün, Çağlayan Adliyesi’ne gelerek eğitim ve barınma haklarının engellenmesi sebebiyle suç duyurusunda bulundu.

🔴 Haber

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Çağlayan Adliyesi girişinde yaptığı basın açıklaması sonrası, okula girişi engellenen en az 10 öğrencinin eğitim ve barınma haklarının engellenmesi sebebiyle suç duyurusunda bulundu. pic.twitter.com/l8pAbxYQs9 — Boğaziçi TV (@bogazicitv) December 26, 2023

Öğrenciler, ‘demokratik üniversite’ nöbetine bugün devam edecekler.