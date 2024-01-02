Tokyo'da yolcu uçağı pistte yandı, tüm yolcular 90 saniyede tahliye edildi

Japonya’nın başkenti Tokyo’da Japan Airlines’a ait bir uçak, deprem bölgesine yardım taşıyan uçakla çarpıştı. Alevler içinde kalan uçaktaki tüm yolcular ve mürettebat 90 saniyede tahliye edildi.
Japonya’nın İşikawa eyaletindeki Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7,6 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmiş, 48 kişi ölmüştü.
Japonya Havayolları, Haneda Havalimanı’na inen yolcu uçağının inişten kısa süre sonra Japonya Sahil Güvenlik’e ait bir uçakla çarpışıp alev aldığını duyurdu.
Yolcu uçağı alevler içinde kaldı. Buna rağmen uçaktaki 367 yolcu ve 12 mürettebat 90 saniyede tahliye edildi.
Japon yayın kuruluşu NHK’nin haberine göre, polis yetkilileri, çarpışmanın ardından sahil güvenlik uçağındaki altı kişilik mürettebattan 1’inin yaralı şekilde kaçmayı başardığı, beşininse hayatını kaybettiğini bildirdi.