Rapor: Türkiye'de her yıl 19 milyon ton gıda çöpe gidiyor

Dünya genelinde gıda krizinin derinleştiği bugünlerde Türkiye’nin yılda 19 milyon ton gıdayı çöpe attığı ortaya çıktı.

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Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ‘Gıda Krizi’ raporunu yayımladı.

Rapora göre Türkiye’de yıllık 128 milyon ton bitkisel üretim (sebze, meyve, tahıl vb) yapılıyor ve her yıl 19 milyon ton gıda çöpe gidiyor.

Dünya genelindeyse her yıl yetiştirilen gıdanın üçte biri, yani yaklaşık 1,3 milyar ton gıda tarladan tezgaha giden yolda heba oluyor.

Rapora göre gıda krizindeki dört temel neden şöyle:

Gıda paylaşımındaki adaletsizlik

Gıda israfı

Gıda olarak sunulan ürünlerin besleyici özelliğini yitirmiş olması, tarımda sentetik kimyasallar ve katkı maddeleri kullanılması

Savaşlar, çatışmalar, iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve yanlış politikalar

Gıda krizine karşı çözüm önerileriyse şöyle:

Toprak ve mera onarımı gibi ekosistemi iyileştirilmeye yönelik karbon tutma

uygulamaları hayata geçirilmeli.

Çiﬅçinin, özellikle de pazara ulaşma ve rekabet şansı düşük küçük çiﬅçilerin refahını esas alan, üretimden araç kullanımına, depo olanaklarından pazarlamaya kadar her alanda üreticiler örgütlenmeli.

Tohumdan pazarlamaya tekelleşme engellenmeli. Üretimden tüketime tüm süreçlerde gıda adaleti ve bağımsızlığını sağlayacak düzenlemeler getirilmeli.

Su verimli kullanılmalı ve toprağın su tutuma kapasitesini artıracak yöntemler hayata geçirilmeli.

Pestisit, sentetik gübre ve monokültür gibi toprakları tarım yapılamaz hale getiren uygulamalar bırakılmalı ve sağlıklı ekosistemlerin devamlılığı benimsenmeli.

Tüketim kültürü sorgulanmalı ve doğayı sınırsız bir kaynak olarak görmekten vazgeçmeli. Ayrıca gıdada görsel kaygılar yerine besleyici değerler ön plana çıkarılmalı.

Zehirsiz beslenmek mümkün

Araştırmalar, dünya üzerinde üretilen tarım ve gıda ürünlerinin dünya nüfusunu beslemeye yetecek miktarda olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’de de var olan tarım arazilerinin sadece yarısıyla 80 milyonluk

nüfusu zehirsiz tarım ürünleriyle beslemek mümkün. Geri kalan yüzde 50’yse mera olarak hayvansal üretim için kullanılabilir.