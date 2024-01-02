Ancelotti: Yarınki maçta Arda’ya süre vermeye çalışacağım

Arda Güler, Real Madrid’in Mallorca’yı konuk edeceği maçın kamp kadrosuna alındı.

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen Arda’nın yarınki bu maçta forma giyebileceğini söyledi.

AA’nın aktardığına göre Ancelotti, düzenlediği basın toplantısında “İyi haberler aldık çünkü birçok oyuncumuz takıma katılıyor. Vinicius, Carvajal, Arda geri dönüyor ve Camavinga da yakında bizimle olacak” dedi.

Arda’nın yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaştığını ifade eden Ancelotti, sözlerine şöyle devam etti:

“Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Yarın ona süre vermeye çalışacağım. Veremezsem başka maça çıkar.”

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkamayan Arda Güler, iki kez kadroya alınmasına rağmen forma şansı bulamamıştı.