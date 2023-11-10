Arda Güler yine sakatlandı

Arda Güler, henüz Real Madrid formasını giyemeden üçüncü kez sakatlandı.

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Real Madrid’e geldiğinden bu yana ilk sağ dizinden sakatlanarak 14 Ağustos’ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül’de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.

Üçüncü kez sakatlandı

Milli futbolcu Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid’in bugünkü antrenmanına çıkmadı. Nedeniyse bir kere daha sakatlanması.

Takımın teknik direktörü “Arda Güler, Braga maçından önce sakatlanmıştı. Şu an üzgün ama durumu ciddi değil” dedi.