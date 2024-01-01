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Yaramazlara biraz batar!

İspanyol basını Arda Güler’in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maçı duyurdu

İspanyol basını, Arda Güler’in Real Madrid formasını ilk kez Mallorca karşısında giyeceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler art arda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkamadı.


NTV‘nin Marca’dan aktardığına göre milli futbolcu, La Liga’nın 19’uncu haftasında oynanacak Mallorca mücadelesinde ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıkacak.

Real Madrid – Mallorca maçı 3 Ocak Çarşamba günü saat 21.15’te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.

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