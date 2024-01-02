İstanbul merkezli sekiz ilde ‘Mossad operasyonu’: 34 gözaltı

İstanbul merkezli sekiz ilde İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına ‘casusluk’ yaptığı öne sürülen 34 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, uluslararası casusluk faaliyetleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturmada, ‘Mossad’ın Türkiye’de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı’ tespit edildi.

Söz konusu faaliyetlerin ‘uluslararası casusluk’ faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.

Emniyet güçlerinin İstanbul merkezli sekiz ilde 57 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında 13 şüpheli aranıyor.