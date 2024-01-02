Karadeniz de listede: 2024’ün en iyi seyahat rotaları

CNN Travel, 2024 yılının en iyi seyahat rotalarını açıkladı. Keşfedilmeyi bekleyen ve şehirlerin gölgesinde kalmış yerlerin ön plana çıktığı listede Türkiye’den de bir yer bulunuyor.

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Dünyada görülecek o kadar çok yer ve onları görmeye hevesli o kadar çok insan var ki…

Artık rotayı, hala büyük ölçüde keşfedilmemiş ve sıklıkla gözden kaçan yerlere çevirmenin zamanı geldi.

CNN Travel, seyahat planınızı yaparken göz önünde bulundurmanız gereken ilk 10 destinasyonu sıraladı:

Endonezya / Sumba

Toplum bilincine ve sürdürülebilirliğe öncelik veren bir sahil destinasyonu arayanlar için Endonezya’nın Sumba adası biçilmiş kaftan. Uzak köyleri, el değmemiş ormanları, antik ritüelleri ve dünya standartlarındaki sörf molalarıyla Sumba, sadece bir saatlik uçuş mesafesindeki Bali’nin kalabalığına karşı mükemmel bir panzehir.

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Türkiye / Karadeniz kıyıları

İklimi, eşsiz manzaraları, lezzetli siyah çayı ve tarihi mekanlarıyla Karadeniz… Ziyaretçiler Safranbolu’da halen demirci çekiçlerinin seslerinin yankılandığı antik sokakları keşfedebilir, Amasra’da plaj yaşamının tadını çıkarabilir ve Sümela’da dünyanın en eski manastırlarından birinin uçuruma tutunduğu yere tırmanabilir.

Fotoğraf: Mana Kaasik

Estonya / Tartu

Estonya’nın güneyindeki Tartu, 2024 Avrupa Kültür Başkenti seçildi.

Tayvan / Tainan

2024’te 400’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayacak Tainan, Tayvan’ın gözde noktalarından biri. Bu güney şehri, başkent Taipei’yi geride bırakarak son iki yılda Tayvan’daki en yüksek genel otel doluluk oranına ulaştı.

Michigan’ın kuzeybatısı

Grand Traverse Körfezi’ndeki Traverse City, Old Mission ve Leelanau yarımadalarındaki şarap imalathanelerini keşfetmek ya da mevsiminde kiraz veya elma toplamak için bire bir.

Fotoğraf: Matevz Hribar

Balkanlar / Trans Dinarica Bisiklet Yolu

2024 yılında başlayacak Trans Dinarica Bisiklet Yolu, Batı Balkanlar’daki sekiz ülkeyi birbirine bağlayan ilk ve tek bisiklet rotası olacak. 100 etaptan oluşan rota, bisikletçiler için özel olarak tasarlandı. Bisikletçiler Arnavutluk ve Hırvatistan’ın muhteşem sahillerinin, Kosova’nın milli parklarının, Karadağ’ın engebeli dağlarının ve Slovenya, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’daki pırıl pırıl nehirlerin tadını çıkarabilir.

Porto Riko / Culebra

Porto Riko’nun doğu kıyısının yaklaşık 32 kilometre uzağında yer alan Culebra, San Juan’ın gürültülü, romlu gece hayatından çok uzakta. Burada açık hava etkinliklerine ve dinlenmeye önem veriliyor.

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Angola

Başkent Luanda pahalı bir parti şehri olarak ün yapsa da Angola’nın ötesindeki geniş açık alanlarda dudak uçuklatacak kadar muhteşem manzaralar ve kültürel güzellikler var.

Kanada / Saint John, New Brunswick

Newfoundland’ın başkenti olan St John’s ile karıştırılmaması gereken Saint John, yine Kanada’nın doğu kıyısında New Brunswick’te yer almaktadır. Bu büyüleyici küçük şehir, dünyanın en yüksek gelgitlerine sahip olmasıyla ünlü Fundy Körfezi’nin tadını çıkarmak için mükemmel bir noktadır.

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Güney Kore

Burası gerçekten her şeye sahip bir ülke. Seul ve Busan gibi fütüristik şehirleri keşfettikten sonra, eski Kore’nin kültürel ve tarihi yönü ‘Güney Kore’nin Ruhu’ olarak adlandırılan Andong veya 2023’te UNESCO Dünya Mirası listesine yeni giren antik Gaya Tümülüslerinin yedi mezarlığı ziyaret edilebilir.

Listede yer alan diğer yerler şöyle :

Arnavutluk

Şili

Avustralya / Abrolhos Adaları

Makedonya

Panama

İspanya Galiçya

Singapur adaları

Meksika / Mérida

Fas

Florida’nın tatlı su kaynakları

Birleşik Arap Emirlikleri / Fujairah

Grönland

Özbekistan