National Geographic’e göre 2024’ün en iyi seyahat rotaları

2024’e girmeye sayılı günler kalmışken, gelecek yılın seyahat planlarını yapmadan önce National Geographic’in listesine göz atmayı unutmayın.

National Geographic, 2024 yılında seyahat edilmeye değer yer ve rotaları açıkladı.

Listede, ‘Avrupa’nın yükselen yıldızı’ Arnavutluk, giderek popülarite kazanan Çin’in Şian şehri ve sokak lezzetleriyle nam salan Tainan da yer aldı.

Fotoğraf: Arnavutluk Alpleri – Bukla Tur

Avrupa

Arnavut Alpleri, Arnavutluk

Belfast, Kuzey İrlanda

Emilia-Romagna, İtalya

Trenle Avrupa

Galloway ve Güney Ayrshire, İskoçya

Nordland, Norveç

Kuzey Yorkshire, İngiltere

Pompei, İtalya

Saimaa, Finlandiya

Tartu, Estonya

Euro, Almanya

Valetta, Malta

Galler

Vahşi Atlantik Yolu, İrlanda

Fotoğraf: Tartu – Vikipedi

Avrupa’da göze çarpan yerlerden birisi ise Estonya’nın Tartu kenti. National Geographic’e göre Estonyalılar şehri ‘ülkenin kültürel ve entelektüel kalbi’ olarak görüyor.

Ülkenin en eski üniversitesi Tartu’da. Tartu hem UNESCO Edebiyat Şehri hem 2024 Avrupa Kültür Başkenti.

Fotoğraf: Nova Scotia

Amerika

Atacama Çölü, Şili

Lima, Peru

New York, ABD

Miami, Florida, ABD

Dominika

Nova Scotia, Kanada

Teksas, ABD

Yucatán Yarımadası, Meksika

Iberá Sulak Alanları, Arjantin

Fotoğraf: Teksas – Pexels

Teksas listede öne çıkıyor çünkü 2024′te Teksas’ın merkezindeki insanlar 8 Nisan’da gerçekleşecek tam güneş tutulmasını görebilecek. Bu açıdan Forth Worth, San Antonio ve Austin de en iyi manzaraları sunacak şehirler.

Afrika

Akagera, Ruanda

Andrefana Kuru Ormanları, Madagaskar

Sierra Leone

Fotoğraf: Sierra Leone

Nat Geo’ya göre Sierra Leone, 2024′te dikkat edilmesi gereken bir ülke. Freetown’daki uluslararası havaalanı 2023′te yenilendi ve birçok yol da yenileniyor.

Listede Batı Afrika’da turizmin geliştiğinden bahsediliyor. Sierra Leone’nin ilk Hilton’u gelecek yıl kapılarını açacak.

Asya

Sikkim, Hindistan

Tainan, Tayvan

Şian, Çin

Sikkim, Hindistan’ın en küçük eyaletlerinden biri. Bölge ziyaretçilere trekking yapma ve dağ manastırlarını görme fırsatı sunuyor.

Sikkim’in dörtte birinden fazlası, UNESCO Dünya Mirası Alanı Khangchendzonga Ulusal Parkı ile kaplı.

Avustralya

Victoria, Avustralya

Avustralya plajlarıyla bilinmesine rağmen Victoria, mineral bakımından zengin kaplıcalarla dolu zengin bir tarihe sahip.