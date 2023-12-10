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National Geographic’e göre 2024’ün en iyi seyahat rotaları

2024’e girmeye sayılı günler kalmışken, gelecek yılın seyahat planlarını yapmadan önce National Geographic’in listesine göz atmayı unutmayın.

National Geographic, 2024 yılında seyahat edilmeye değer yer ve rotaları açıkladı.


Listede, ‘Avrupa’nın yükselen yıldızı’ Arnavutluk, giderek popülarite kazanan Çin’in Şian şehri ve sokak lezzetleriyle nam salan Tainan da yer aldı.

Fotoğraf: Arnavutluk Alpleri – Bukla Tur

Avrupa

  • Arnavut Alpleri, Arnavutluk
  • Belfast, Kuzey İrlanda
  • Emilia-Romagna, İtalya
  • Trenle Avrupa
  • Galloway ve Güney Ayrshire, İskoçya
  • Nordland, Norveç
  • Kuzey Yorkshire, İngiltere
  • Pompei, İtalya
  • Saimaa, Finlandiya
  • Tartu, Estonya
  • Euro, Almanya
  • Valetta, Malta
  • Galler
  • Vahşi Atlantik Yolu, İrlanda
Fotoğraf: Tartu – Vikipedi

Avrupa’da göze çarpan yerlerden birisi ise Estonya’nın Tartu kenti. National Geographic’e göre Estonyalılar şehri ‘ülkenin kültürel ve entelektüel kalbi’ olarak görüyor. 

Ülkenin en eski üniversitesi Tartu’da. Tartu hem UNESCO Edebiyat Şehri hem 2024 Avrupa Kültür Başkenti.

Fotoğraf: Nova Scotia

Amerika

  • Atacama Çölü, Şili
  • Lima, Peru
  • New York, ABD
  • Miami, Florida, ABD
  • Dominika
  • Nova Scotia, Kanada
  • Teksas, ABD
  • Yucatán Yarımadası, Meksika
  • Iberá Sulak Alanları, Arjantin
Fotoğraf: Teksas – Pexels

Teksas listede öne çıkıyor çünkü 2024′te Teksas’ın merkezindeki insanlar 8 Nisan’da gerçekleşecek tam güneş tutulmasını görebilecek. Bu açıdan Forth Worth, San Antonio ve Austin de en iyi manzaraları sunacak şehirler.

Afrika

  • Akagera, Ruanda
  • Andrefana Kuru Ormanları, Madagaskar
  • Sierra Leone
Fotoğraf: Sierra Leone

Nat Geo’ya göre Sierra Leone, 2024′te dikkat edilmesi gereken bir ülke. Freetown’daki uluslararası havaalanı 2023′te yenilendi ve birçok yol da yenileniyor.

Listede Batı Afrika’da turizmin geliştiğinden bahsediliyor. Sierra Leone’nin ilk Hilton’u gelecek yıl kapılarını açacak.

Asya

  • Sikkim, Hindistan
  • Tainan, Tayvan
  • Şian, Çin

Sikkim, Hindistan’ın en küçük eyaletlerinden biri. Bölge ziyaretçilere trekking yapma ve dağ manastırlarını görme fırsatı sunuyor. 

Sikkim’in dörtte birinden fazlası, UNESCO Dünya Mirası Alanı Khangchendzonga Ulusal Parkı ile kaplı.

Avustralya

  • Victoria, Avustralya

Avustralya plajlarıyla bilinmesine rağmen Victoria, mineral bakımından zengin kaplıcalarla dolu zengin bir tarihe sahip. 

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