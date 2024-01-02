İsrail’den Hamas’ın iki numaralı ismine Lübnan’da suikast

İsrail’in Beyrut’taki Hamas ofisine düzenlediği saldırıda en az üç kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hamas yöneticilerinden Salih Aruri (solda) ve Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye. (AA)

AA’nın Lübnan resmi ajansı NNA’da aktardığına göre İsrail, Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Beyrut’un Dahiye’nin Maşrafiye bölgesindeki Hamas ofisini insansız hava aracıyla (İHA) vurdu.

İsrail ordu radyosunda yer alan habere göre, saldırıda Hamas’ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri öldürüldü.

Saldırıda ayrıca Hamas mensupları Mahmud Şahin, Muhammed Beşaşe, Muhammed Reis, Ahmed Hammud ve İzzeddin El Kassam komutanlarından Semir Fendi ile Azzam Akra’nın öldüğü kaydedildi.

Hamas, paylaştığı açıklamada haberi doğruladı.

Açıklamada, “Siyonist işgalcilerin (İsrail), Filistin içinde ve dışında liderlerimize ve sembol isimlere yönelik gerçekleştirdiği korkakça suikastlar, halkımızın iradesini ve kararlılığını kırmayı başaramayacak, cesur direnişimizi engelleyemeyecek” dendi.

İsrail kaynaklarına göre 2015’e kadar bir dönem Türkiye’de yaşayan ve Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları’nın kurucularından biri olan Aruri’nin öldürülmesi çatışmanın tırmanmasına neden olabilir.