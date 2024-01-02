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Yaramazlara biraz batar!

Malatya’da yolcu otobüsü devrildi: Dört ölü, 36 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu dört kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

İstanbul’dan Malatya’ya giden Medine Turizm’e ait yolcu otobüsü Develi Mahallesi’nde devrildi.


Aynı istikamette seyreden kamyon da devrilen otobüse çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada dört kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımla kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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